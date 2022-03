Nell’anticipo della 27ª giornata del campionato di Eccellenza vittoria importantissima in chiave salvezza per il Li Punti che piega il Bosa. Decide una rete di Oggiano.

In Promozione. Si sono giocate due gare anche in Promozione. Nel girone C, nella supersfida al “Signora Chiara” il Calangianus ha battuto come all’andata il Tempio grazie alla rete di Del Soldato al 35’.I giallorossi sono ora in testa da soli con tre punti di vantaggio sul Tempio e sull’Usinese che gioca domani.

Nel girone A, vince ancora il Villasimius. La squadra del Sarrabus si è imposta (0-2) sul campo dell’Atletico Narcao. Le reti di Pili e Zinzula. Ora gli uomini di Antonio Prastaro sono a sei punti dalla capolista Monteponi che gioca domani davanti alle mura amiche contro il Villamassargia.

