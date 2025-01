Continua il testa a testa tra Carbonia e Demones Ozieri in vetta al campionato di Divisione Regionale 1 di basket. Entrambe vincono e rimangano appaiate in testa alla classifica. Turno “corsaro”: arrivano 6 vittorie su 6, infatti, per le squadre impegnate in trasferta.

La Testa. I “miners” espugnano il parquet di Iglesias con il punteggio di 69-89. La formazione ospite comanda le operazioni sin dai primi minuti, chiudendo il primo quarto sul +7 (14-21 al 10’). Nella seconda frazione l’allungo, con Carbonia che vola sul +21 dell’intervallo (28-49), margine che rimarrà pressoché invariato fino alla sirena finale. Top scorer della gara è Crobu, tra gli ospiti, con 22 punti. La Demones, invece, vince sul campo dell’Astro per 81-103. Nella gara giocata a Sestu sono gli attacchi a prevalere, sin dalla prima frazione, chiusa sul 26-30. Nel secondo quarto la formazione ozierese effettua il break decisivo, con il 35-54 del 20’. Nella seconda parte il quintetto allenato da Giangiorgio Cadoni non abbassa i ritmi e chiude la gara con un ampio margine di vantaggio. Da segnalare, nelle fila della Demones, i 30 punti firmati da Poloni.

Terzo Posto. Nello scontro diretto per la terza posizione solitaria, spicca il successo dell’Atletico Cagliari, contro la Fisiokons Aurea Sassari (70-80). Cagliaritani avanti nel primi due quarti (18-27 al 10’ e 42-46 al 20’), prima del sorpasso sassarese della terza frazione (58-56 al 30’). Negli ultimi 10’, però, l’Atletico effettua il nuovo sorpasso, chiudendo sul +10 finale, grazie anche alla vena realizzativa di Cau, autore di 30 punti.

Il “Derby”. Ci vogliono due tempi supplementari per decretare la vincente del derby dell’oristanese tra Isola Gas Terralba e Mogoro. La spuntano i mogoresi, dopo 50’ di gioco, per 81-87. Prima parte di gara favorevole alla compagine guidata da Ruggero Onnis, all’esordio sulla panchina terralbese (18-15 al 10’ e 39-35 al 20’). Ospiti che passano a condurre al 30’ (49-50). Testa a testa finale che si chiude in pareggio (65-65 al 40’), così come il primo supplementare (76-76). Negli ulteriori 5’ di gara il quintetto allenato da Pippo Contini trova l’allungo decisivo, portando a casa la settima vittoria stagionale. Miglior realizzatore è Claudio Piras, del Mogoro, con 27 punti.

Le altre. Successi, infine, per Genneruxi ed Elmas. I cagliaritani espugnano San Sperate per 67-75. Padroni di casa avanti per 30’ di gioco (53-49 al 30’). Negli ultimi 10’ i ragazzi guidati da Gianluca Susini riescono ad effettuare il sorpasso, chiudendo sul +8 finale. Genneruxi che ha anche il miglior realizzatore della gara, Argiolas con 21 punti. Elmas, invece, vince a Selargius, contro il San Salvatore, per 62-69. Nei primi 20’ sono i selargini a guidare la gara (28-27 al 20’). Ospiti che passano a condurre nella ripresa (37-48 al 30’), prima del +7 del 40’. Al San Salvatore non bastano i 21 punti di Uda per portare a casa il successo.

