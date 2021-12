Muravera corsaro in casa del Gladiator, la sfida si chiude con un rotondo 3 a 0 che permette ai sarrabesi di staccare la zona calde della classifica. Sconfitta casalinga invece per il Lanusei che cede al Cynthia (2-4) e non riesce ad allontanarsi dai bassifondi. Stesso risultato per l’Atletico Uri che viene superato in casa da un arrembante Ostiamare (2-4). Trasferta amara per l’Arzachena che sul campo dell’Afragolese subisce tre reti segnandone solo una registrando così una nuova battuta d’arresto. La Torres invece, nell’anticipo di ieri, ha vinto il derby contro il Latte Dolce (2-3).

Eccellenza. La capolista Ferrini cade in casa ai danni dell’Ilva (0-2) e perde tre punti sulle dirette inseguitrici: l’Ilva, appunto, e il Taloro Gavoi che tra le mura amiche ha travolto il Bosa (3-1). Vittoria della Villacidrese sul Guspini (4-0) e del Budoni sull’Idolo (1-3). L’Ossese vince in casa dell’Arbus (0-1) mentre il Monastir sbanca a Li Punti (1-2). Pareggio tra Sant’Elena e Nuorese (1-1). Valanga di gol dell’Asseminese, che segna ben 11 reti senza subirne, contro ciò che resta del Castiadas.

Promozione. La Monteponi non si ferma e mantiene la vetta, la capolista del girone A ha vinto di misura sulla Fermassenti (0-1). Le inseguitrici Villasimius e Pro Sigma vanno a ruota e vincono rispettivamente contro Quartu 2000 (1-2) e Selargius (1-4). Pareggio nel derby di Cagliari tra Atletico e La Palma (2-2). Punticino in trasferta per il fanalino di coda Atl. Narcao grazie al pareggio in casa del Cortoghiana (1-1). Nel girone B la capolista Tharros affonda il Sadali con un perentorio 5 a 1. Tra le dirette inseguitrici torna il Tortolì che ha liquidato la pratica Paulese con un pesante 7 a 2. Vittoria del Tonara in casa del Fonni (0-2). Nel girone C il Tempio tiene la testa dopo la vittoria sulla Lanteri (2-0), fanno invece fatica le dirette inseguitrici Calangianus e Usinese: entrambe impattano dopo le trasferte rispettivamente in casa del Luogosanto (0-0) e Siniscola (1-1). Vince invece il Posada sul Valledoria (1-2) e L’Oschirese sul Porto Cervo (1-3), pareggio a reti bianche tra San Teodoro e Stintino.

