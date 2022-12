La domenica calcistica vedrà scendere in campo le squadre sarde in Serie D, Eccellenza e Promozione.

SERIE D

Si gioca oggi la 15ª giornata del campionato di Serie D (girone G). La Costa Orientale Sarda, reduce da due sconfitte lontano da casa, cerca la quarta vittoria di fila interna in campionato. A Tertenia arriva (ore 15) l’ostico Cassino. Gioca in casa, alle 14, anche l’Ilvamaddalena di Aldo Gardini contro il Tivoli che non ha mai vinto in trasferta. I maddalenini sono a secco di successi da un mese e mezzo.

Trasferta ostica (ore 14) contro la Palmese per l’Arzachena che vuole riscattare la caduta interna con l’Aprilia. Sfida (alle 14) proibitiva per l’Uri sul campo della capolista Sorrento che non conosce sconfitte davanti al proprio pubblico da dieci mesi.

ECCELLENZA

Ultima giornata di andata (ore 15) in Eccellenza. A Sassari la capolista Latte Dolce affronta un San Teodoro in salute. Mentre il Budoni, secondo a tre punti, ospita la Villacidrese. Al "Signora Chiara" di Calangianus arriva l’Ossese. Sono sfide dal sapore antico quelle tre Carbonia e Tharros e Iglesias e Sant’Elena. Match delicato in chiave salvezza tra Nuorese e Monastir. Il Bosa riceve il Li Punti. Il Lanusei è atteso ad Arbus. A Gavoi, il Taloro deve vedersela con la Ferrini. Riposa il Ghilarza.

PROMOZIONE

E’ in programma oggi (ore 15) l’undicesima giornata del campionato di Promozione. Nel girone A, spicca il big match tra Guspini e Villasimius, rispettivamente prima e seconda della classe. Tre punti separano le due formazioni. Le altre: Verde Isola-Selargius, Castiadas-Gonnosfanadiga, Cus Cagliari-La Palma, Andromeda-Cortoghiana, Asseminese-Villamassargia e Orrolese-Atletico Cagliari.

Nel girone B, la capolista Arborea ospita il Siniscola. Gioca invece in trasferta, a Bono, il Barisardo. A Tortolì arriva il Siniscola. Chiudono Fonni-Tonara, Paulese-Abbasanta e Posada-Idolo.

Nel gruppo C, il Tempio è atteso a Buddusò mentre l’Usinese gioca sul campo dello Stintino. La Macomerese ospita il Coghinas. Il Luogosanto fa visita al Luogosanto. In scena pure Bonorva-Thiesi e Ozierese-Oschirese.

