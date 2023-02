Quarta vittoria consecutiva per l’Esperia Cagliari, che a Civitavecchia ha siglato anche il secondo successo di fila in trasferta. I granata si sono imposti 61-72 sul parquet della penultima nella classifica del girone A della C Gold di basket e sono ora a quota venti punti. E adesso testa alla fase a orologio, secondo capitolo della stagione.

Il match. Cagliaritani subito avanti (2-8 al 4’) e primo quarto archiviato con un convincente 16-26 grazie ai centri dell’argentino Perez. Nella seconda frazione, i padroni di casa si sono riavvicinati fino al 24-28, ma tre bombe di Villani hanno mandato le squadre all’intervallo lungo sul 36-41. Altre sue bimbe, stavolta di Garello, hanno portato l’Esperia a distanza di sicurezza, ma la reazione di Civitavecchia non si è fatta attendere e i laziali si sono riavvicinati, di nuovo, fino al -4 (52-56). Gli esperini, tuttavia, hanno mantenuto il sangue freddo e, trascinati da Locci, Floridia e Garello, hanno chiuso la pratica con un buon 61-72 finale.

Il coach. Coach Manca non ha nascosto la soddisfazione per il carattere e la determinazione mostrati dai suoi. “Una partita tirata contro una squadra ben strutturata fisicamente. Volevamo partire molto aggressivi e così è stato. Dopo aver trovato il primo allungo nel primo parziale, loro sono riusciti a rientrare ma, grazie a quella consapevolezza che abbiamo maturato gara dopo gara, siamo riusciti a gestire il momento di difficoltà. Probabilmente questo è l'aspetto maggiormente positivo. È uno step in più raggiunto”, ha sottolineato Federico Manca. “Questa gara due mesi fa l’avremmo sicuramente persa perché nei momenti in cui gli avversari rientravano avevamo sempre dei blackout. Infatti, abbiamo lasciato dei punti per strada, anche per inesperienza. Oggi siamo stati lucidi a tenere distanti gli avversari. Siamo felici per la quarta vittoria consecutiva. Ci dà sicuramente fiducia in vista della prossima fase a orologio”.

C Silver. Nella prima giornata della fase a orologio, la capolista Ferrini Delogu Legnami ha sconfitto Il Veliero Calasetta per 88-73. Sugli scudi i biancoverdi Graviano (19), Putignano (27) e Salone (20) e i tabarchini Werlich (20) e Pipiciello (19). L’Olimpia ha battuto il Buk Uri 70-55, la Manitech Elmas, condizionata dall’espulsione di Carrucciu a inizio terzo quarto per somma di tecnico e antisportivo e dalle assenze di Ibba e Piga, è stata sconfitta 70-89 da un incisivo Antonianum. "Due quarti in equilibrio e poi l'espulsione ha condizionato la partita, comunque la squadra ha reagito e ha dato tutto quello che aveva nelle proprie corde in quel momento. Un applauso all'Antonianum, che ha disputato una buona gara con Passa autore di un'ottima prestazione", ha commentato coach Marco Benucci dell'Elmas.

Nel posticipo della domenica sera la Sef Torres si è aggiudicata il derby sassarese col Sant’Orsola col punteggio di 82-76 e conserva il secondo posto davanti ai cugini arancioneri.

Civitavecchia-Esperia 61-72

(16-26; 36-41; 52-56)

Cestistica Civitavecchia: Campogiani 16, Rizzitiello 3, Aleks ne, A. Bottone 6, Gianvincenzi 5, StachovskiJ 7, V. Bottone 13, Di Nardo, Spada 5, Setkic 2, Taisner 4. Allenatore Gabriele La Rosa.

Esperia Olimpia Cagliari: N. Manca 2, Cabriolu, Floridia 7, Chessa, Villani 9, Picciau 7, Locci 6, Perez 12, Garello 23, Sanna 6. Allenatore Federico Manca.

