Le esperte portacolori sarde nel campionato di A2 femminile di basket hanno dovuto fare i conti con due insidiose matricole. La Techfind Selargius, priva dell’influenzato coach Roberto Fioretto e guidata dall’assistant coach Filippo Demuro, si è imposta 56-61 e ha saputo resistere alle fiammate del Matelica, capace anche di passare momentaneamente in testa nel terzo quarto e di giocare punto a punto fino allo scadere, quando, per lo strappo finale, si è rivelata decisiva la tripla della play Zitkova. Il Cus Cagliari, dopo il successo a tavolino proprio sulle marchigiane, è stato sconfitto 61-59 a Savona al termine di un match combattuto e dai parziali sempre molto equilibrati.

Nella B femminile, intanto, non si arresta la corsa della Iannas Virtus, che resta in vetta alla classifica a braccetto con l’Antonianum dopo aver battuto il Basket 90 per 69-46. Vittoriose anche la Mercede Alghero e le giallonere del San Salvatore, che hanno superato rispettivamente la Dinamo 2000 (72-57) e le catalane delle Costruzioni Valentino (66-30). Due punti in cassaforte anche per l’Astro, che si è aggiudicato lo scontro col Su Planu col punteggio di 69-54, e per le quartesi dell’Antonianum, che hanno avuto la meglio sulle cagliaritane dello Spirito Sportivo, battuto 80-64.

“Decisamente contenta per la terza vittoria di fila, stiamo andando molto bene, crescendo di giornata in giornata e questo è importante in vista della seconda parte della stagione, decisiva per poter ritornare in serie A2. Tutte lavoriamo con grande intensità, le giovani, pian pianino, stanno dando un contributo importante”, ha spiegato Carolina Scibelli della Virtus, autrice di 29 punti. “Carla Lucchini? Il suo esordio è stato positivo. C’è una buona intesa, si muove bene in campo. È arrivata da pochi giorni, si è integrata subito, ma ancora deve assimilare meccanismi e schemi, tuttavia sono certa che non ci metterà molto”.

C SILVER - Nel massimo campionato regionale maschile, vincono ancora Esperia e Ferrini Delogu Legnami, che hanno battuto, rispettivamente, la Sef Torres (74-40) e il Sant’Orsola (70-84), altra compagine sassarese.

L’Antonianum ha superato Il Veliero Calasetta 82-76, mentre il Cus Sassari si è imposto 63-79 sul Buk Uri e ha conquistato i primi punti della stagione.

