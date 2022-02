Norbello e Quattro Mori vincono e continuano appaiate la loro marcia al quarto posto della serie A1 femminile, in attesa del derby nel prossimo turno.

Giornata nera per la Marcozzi, che perde a Napoli con il Sant’Espedito, in A1, e con la Stella del Sud in A2.

A1 MASCHILE. La sorpresa viene della Marcozzi battuta 4-2 a Napoli dal Sant’Espedito, ultimo in classifica, che ha vinto la prima partita della stagione. Un risultato che rimette in discussione il terzo posto dei cagliaritani. Partiti con il punto di Campos su Palmieri, a cui seguono le sconfitte di Amato e Giovannetti rispettivamente con Tran e Riniotis. Ancora Campos rimedia, rimontando due set e battendo al quinto Tran. Che qualcosa non va per il verso giusto è nell’aria, e lo conferma Giovannetti sconfitta al quinto da set da Palmieri che prima d’ora aveva vinto una sola partita. Infine Amato si arrende in tre set a Riniotis.

A Norbello era tutto pronto peri il match con Carrara. Un’ora prima dell’inizio del match, una telefonata della dirigenza toscana comunica la positività al Covid di un giocatore e quindi l’impossibilità di raggiungere Norbello.

A1 FEMMINILE. Il duello per il quarto posto continua grazie alle vittorie con le ultime due della classifica. Il Norbello ha superato il TT Marco Polo 4-1 ma non è stato facile. A partire dal primo incontro quando Kukulkova ha rimontato con Wang Xuelan, vincendo a 9 il secondo e il terzo per poi dominare nell’ultimo. Giulia Cavalli supera 3-0 Petenzi, Nagy viene battuta in rimonta da Armanini. Ancora Cavalli, travolgente, arriva al quinto con Wang Xuelan e vince l’ultimo set in scioltezza. Chiude Kukolkova con Armanini.

A Casamassima il Quattro Mori ha battuto l’Ennio Cristofaro 4-1. Con Dragoman e Plaian al top non c’è nulla da fare, nemmeno per le temibili avversarie Akpan e Yovkova che hanno rimediato appena un set. Con le doppiette delle romene, si rivede Rossana Ferciug dopo l’infortunio. Perde in tre set con Leogrande, ma è stato importante rivederla in campo.

A2 MASCHILE. Era imbattuta prima di arrivare a Sassari. Il Prato torna invece a casa con severo 0-4 sulle spalle, rifilato dal TT Sassari, che dopo tre vittorie consecutive si avvicina al secondo posto. In una giornata di grazia Ashimiyu, Poma e Morato (due punti) lasciano appena un set agli avversari.

Per la Marcozzi quella di Napoli è stata una giornata da dimenticare. Contro la Stella del Sud è stata battuta 4-1, il punto è opera del nigeriano Kazeem.

© Riproduzione riservata