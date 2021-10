Solo un pareggio per l’Amsicora, nel recupero della terza giornata della serie A1 maschile di hockey su prato, girone B.

La partita. A Roma, contro l’Hockey Club è terminata 3-3, ma la squadra cagliaritana conduceva 3-1 a metà dell’ultima frazione, dove è successo praticamente di tutto. L’Amsicora ha tanto da recriminare, dal doppio vantaggio sprecato a un numero a doppia cifra di corner corti non trasformati. Romani subito in vantaggio, l’Amsicora reagisce, attacca ma deve attendere il 9’ della ripresa per pareggiare, quando Giaime Carta ribatte in rete un corto respinto dal numero uno romano Federici. Nell’ultima frazione lo scatto in avanti con due reti in un minuto. Prima Hassan risolve una mischia, poco dopo è il turno del diciannovenne Gabriele Camba. L’Hockey Roma non si disunisce, segna subito dopo e riapre la partita. L’Amsicora potrebbe chiuderla ma non trasforma un corto, così i romani pareggiano con Settimi a due minuti dalla fine.

CLASSIFICA. Ferrini e Città del Tricolore 9, Amsicora e Valchisone 4, Bondeno e Lazio 3, HC Roma e Cus Pisa 1, Adige 0.

