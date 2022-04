La stagione regolare dell’A1 maschile di pallamano è ormai agli sgoccioli e quella di domani sarà, per la Raimond, l’ultima trasferta prima dei playoff, a cui i sassaresi sono già matematicamente qualificati.

L’ultima trasferta. I rossoblù sono attesi alle 17 in casa dell’Albatro Siracusa, che occupa l’ultima posizione in classifica col magro bottino di una vittoria e un pareggio in 22 partite giocate.

“I siciliani hanno recuperato il loro giocatore più talentuoso, Bobicic, mentre noi dobbiamo fare i conti con l’assenza di Brzic”, ha svelato il coach turritano Luigi Passino.

Obiettivo terzo posto. “Vogliamo finire la stagione regolare al terzo posto e quindi andiamo lì per giocare una gara all’insegna della concretezza, saremo concentrati e metteremo in campo tutto quello che stiamo provando, sono ottimista”.

A2 MASCHILE - In A2 maschile, invece, ultimo impegno casalingo per la Verdeazzurro Sassari, che sfiderà tra le mura amiche del PalaSantoru la squadra con cui condivide la terza posizione nel girone B a quota 31 punti, il Lions Teramo. Uno stimolante scontro diretto che accende gli animi e stimola le due squadre, entrambe desiderose di accaparrarsi in solitaria la terza piazza. All’andata la squadra di Patrizia Canu e Patrizia Cossu si impose in Abruzzo per 24-25 e domani proverà a ripetersi, magari ritoccando la differenza reti.

FEMMINILE - Nel gruppo 4 del Qualification Round della Youth League U20 femminile, di scena anche la Lions Sassari, che tra stasera e domani disputerà tre incontri. Le leonesse scenderanno in campo alle 19.30 di oggi contro l’Arcobaleno, e domani si misureranno con le Guerriere Malo alle 12.30 e col Tavarnelle alle 19.

