La stagione regolare dell’A1 maschile di pallamano si è chiusa col successo della Raimond sul Merano, battuto a Sassari 37-26. I turritani, ancora privi di Bruno Brzic, infortunatosi alla mano e in via di recupero, hanno così consolidato il terzo posto posto in classifica, che consentirà loro di sfidare nella semifinale playoff (che si giocherà al meglio delle tre) il Conversano, a pari punti con la capolista Fasano ma secondo in virtù degli scontri diretti. I rossoblù avranno una settimana di tempo per preparare gara1, in programma alle 19 di mercoledì 18 al PalaSantoru. Le due squadre si affronteranno poi in gara2 alle 19 di sabato a Conversano e, solo in caso di parità, si giocherà il terzo incontro. Nel frattempo, il Fasano giocherà l’altra semifinale, quella col Brixen, quarto.

A2 Maschile. Intanto si è chiuso il sipario sulla stagione della Verdeazzurro, che partita un po’ in sordina ha poi conquistato un pregevole terzo posto nel girone B dell’A2 maschile. I sassaresi, nonostante l’ultima pesante ma ininfluente sconfitta di Chieti (42-20), hanno chiuso a pari punti col Lions Teramo, che precedono grazie ai risultati positivi ottenuti negli scontri diretti, e continueranno ad allenarsi fino a giugno.

“Sono sicuro che a ranghi completi avremmo lottato per il secondo posto e quindi i playoff per l’A1, ma siamo ugualmente molto contenti, perché abbiamo dimostrato carattere e personalità”, ha commentato il vice capitano Luigi Bianco. “Siamo una squadra fresca e competitiva, in grado di aggiustare sempre formazione e gioco, e i nostri giovanissimi stanno crescendo visibilmente. Chiudiamo il campionato contenti e con la testa già al prossimo anno, perché abbiamo molto da dire in questa categoria. Un grazie al nostro meraviglioso pubblico, che ci ha supportato fino all’ultima giornata, facendoci sentire dei campioni. Dobbiamo molto ai nostri tifosi e ai nostri sponsor”.

© Riproduzione riservata