Alla fine la scena è per il diciottenne Tommaso Maria Giovannetti, numero 16 d’Italia, che ha trascinato la Marcozzi alla vittoria nella prima giornata dei campionati di tennistavolo. Un inizio inaspettato per l’ex Cral Roma, in un veekend che ha visto due vittorie della Marcozzi, in A1 e A2 maschile, e il pari del TT Sassari al debutto nella A2. Sconfitte invece per Quattro Mori e le due formazioni del Norbello.

A1 maschile. La Marcozzi ha battuto Reggio Emilia 4-2. Si parte con la vittoria di Campos e la sconfitta di Amato. Arriva la prima sorpresa, Giovannetti supera in tre set Pinto, numero 4 d’Italia, imitato da Amato, 3-0 con Puppo. L’altra sorpresa è la sconfitta di Campos, che rimonta due set a Pinto, ma perde al quinto. Infine ancora Giovannetti che supera Seretti al quinto.

Il Norbello perde la prima partita a Castelgoffredo, 4-1 il risultato finale. Decisiva la prestazione del brasiliano Thiago Monteio, 89 del mondo, che ha battuto prima vellucci poi Benito Rodriguez. Battuto a sorpresa il russo Mokropolov in tre set da Baciocchi. Il punto del Norbello, e del provvisorio 1-1, di Benito Rodriguez su Yefimov.

A1 femminile. Castegoffredo imbattibile anche per il Norbello, che si è difeso cedendo 4-2 davanti alla rumena Szocs, 25 nel mondo, e la spagnola Maria Xiao, numero 70. Il Norbello ha tenuto la partita aperta con i punti di Edem, 3-1 ad Arlia, e Kukulkova in cinque set su Monfardini.

Con lo stesso punteggio, 4-2, la giovane formazione del Quattro Mori è stata battuta dalla Bagnolese. La squadra cagliaritana resta in partita con due punti di Andreea Dragoman, su Vorobeva e Zaharia, ma al momento del possibile sorpasso Plaian è battuta in cinque set da Vorobeva.

A2 maschile. Esordio vincente della Marcozzi, 4-2 all’Ausonia Enna. Decisive le due doppiette di Kazeem e Kuznetsov. Il TT Sassari sorprende con il pari, 3-3, con il Torre Del Greco, una delle favorite. Due punti di Poma e uno di Ashimyu avevano illuso, ma nell’ultimo match Sinigaglia ha ceduto al quinto set all’esperienza di Daniele Sabatino.

