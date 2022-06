Per Roberto Occhiuzzi all’Olbia è questione di ore: il tecnico calabrese, classe 1979, sarebbe prossimo alla firma col club del presidente Alessandro Marino.

Trovato l’accordo per la risoluzione del contratto col Cosenza, in scadenza il prossimo anno, Occhiuzzi sarà presto in Gallura dove verrà ufficializzato alla guida tecnica dei bianchi per il prossimo campionato di Serie C. Al suo fianco al “Nespoli”, in veste di vice, potrebbe esserci – gossip dell’ultima ora – una vecchia conoscenza, ovvero Raffaele Cerbone, già allenatore dell’Olbia in Eccellenza nella stagione 2011/12.

I rinnovi. Intanto, dopo Daniele Ragatzu, Luca La Rosa ed Emerson arriva la conferma per Fabio Occhioni. “La Società rende noto di aver raggiunto l’intesa con il giocatore Fabio Occhioni per il rinnovo del contratto: l’accordo sarà valido fino al 30 giugno 2023”, recita il comunicato emesso oggi dall’Olbia Calcio.

Nato a Tempio 21 anni fa, il talentuoso centrocampista è un prodotto del settore giovanile dei bianchi, dove è arrivato nel 2017 dopo essersi messo in mostra nel torneo di Promozione col Luogosanto. Superata la trafila tra Under 17 e Berretti, l’esordio tra i professionisti con la prima squadra è arrivato il 22 novembre 2020 in Carrarese-Olbia, mentre l’anno scorso, tra campionato e Coppa Italia, ha collezionato 21 presenze.

