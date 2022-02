Lo stop ai campionati regionali deciso dalla Fip a causa dell’emergenza sanitaria si concluderà nel fine settimana, quando, come confermato nei giorni dal Comitato Regionale, ripartirà gran parte dei tornei. Nello specifico, nel settore maschile al via C Silver, Serie D, Promozione, Under 19 Eccellenza, Under 17 Eccellenza, Under 15 Eccellenza; nel femminile, invece, ai nastri di “ripartenza” Serie B, Serie C, Under 19 Élite, Under 17 Élite, Under 15. Tutti i campionati non citati in precedenza, invece, riprenderanno il 12 febbraio.

Il programma. L’imbattuta Ferrini Delogu Legnami, prima a quota 20, alle 18.30 di domani farà visita a Il Veliero Calasetta, che ha raccolto 10 punti in altrettante gare. La vice capolista Esperia, appaiata a 16 punti con la Sef Torres, domani resterà ferma ai box mentre i turritani, in caso di successo nell’incontro casalingo con l’Antonianum (ore 18), potrebbero muovere la classifica. Sempre alle 18 di domani si giocherà il match tra Cus Sassari e Olimpia Cagliari, al momento penultimo e ultima rispettivamente con 4 e 0 punti.

Il posticipo. Domenica, in programma alle 18, l’atteso derby Uri-Sant’Orsola. Il Buk, che ha un bottino di 6 punti in 11 gare, proverà a sfruttare il fattore campo per mettere i bastoni tra le ruote all’insidioso Sant’Orsola di coach Mazzoleni, che naviga nella metà alta della classifica forte dei 12 punti in 11 partite.

© Riproduzione riservata