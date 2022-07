L’auspicio di giocare in Eccellenza è ora nero su bianco. Il Tortolì, dopo l’annuncio delle scorse settimane, ha formalizzato la domanda di ripescaggio nel massimo campionato regionale. “A seguito del secondo posto maturato nella passata stagione in Promozione e in base al criterio di anzianità federale della società rispetto all’ultimo ripescaggio ottenuto, nonché in virtù del numero attualmente dispari delle aventi diritto (19) - ha spiegato il club del presidente Andrea De Murtas - si è deciso di procedere nella richiesta di poter essere inseriti come ventesima compagine a integrazione dell’organico del massimo torneo regionale. Un atto dovuto verso tutti i tifosi, verso gli sponsor e nei confronti di chi ci ha sempre sostenuti”. Intanto sul fronte mercato i rossoblù sono al vaglio alcune operazioni che potrebbero essere definite nei prossimi giorni. In attesa dei colpi a effetto, che i tifosi tanto aspettano, il club, dopo aver riportato a casa l’ex capitano Simone Orrù dall’Idolo, ha sigillato alcune operazioni minori: rientra dall’Atletico Lotzorai il portiere classe 2000 Nicola Carta, che affiancherà il titolare Leonardo Falconetti. Sempre dall’Atletico arriva il 2003 Gabriele Agus. Confermati il capitano, Federico Serra, Santiago Pendin e Marco Boi, tra i punti di forza della squadra guidata da Alberto Piras.

