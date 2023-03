Una Lanteri determinata, domani alle ore 15, affronterà tra le mura amiche la capolista Tempio, nella partita più importante della 23sima giornata di Promozione girone C. I sassaresi, a 4 giornate dal termine, non sono matematicamente salvi: settimi in classifica a 30 punti, +9 dalla zona playout. Per gli uomini allenati da Luca Rusani domenica scorsa sonante vittoria esterna a Santa Maria Coghinas (4-2), che ha messo ancora in bella mostra la coppia offensiva Usai - Palmas, rispettivamente una rete e doppietta, certamente una delle più forti del girone. Un problema in più per il Tempio, che sarà orfano del perno difensivo Giammalva, oltre che del centrocampista Gallo squalificato. I galluresi però vorranno rifarsi della sconfitta del turno scorso patita al Manconi contro lo Stintino (0-2). Risultato che ha riaperto il campionato, proprio in favore degli stintinesi, ora secondi a -6 dai rivali. La partita di domani, che si disputerà nello splendido manto sintetico di via Torralba, è perciò molto delicata e ricca di motivazioni. Per entrambe le formazioni."Il Tempio è sicuramente più forte di noi ed il primo posto in classifica lo dimostra - commenta il tecnico della Lanteri Luca Rusani -. Ma noi abbiamo l'obbligo di onorare il calcio e di conquistare prima possibile la salvezza matematica. Perciò sarà partita vera e faremo il possibile per vincere la partita. Considerato anche il buon momento di forma che stiamo attraversando. Mi auguro inoltre che sia una grande giornata di sport". Le premesse in effetti ci sono tutte. Da Tempio sono attesi tantissimi supporter, ma i dirigenti sassaresi sperano anche in un buon riscontro della tifoseria locale. Per l'occasione infatti la società di casa ha indetto "la giornata Lanteri": sospesi per una giornata tutti gli ingressi con abbonamento.

Argentino Tellini

Nella foto il tecnico della Lanteri Luca Rusani, 43 anni (foto Tellini)

