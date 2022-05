E' stata una domenica emozionante quella vissuta sui campi in terra battuta del Tc Cagliari: il campionato di Serie C di tennis maschile a squadre è stato deciso dal doppio di spareggio, dopo che la sfida finale tra i padroni di casa e il Tc Moneta 2021 era andata sul 3-3. I maddalenini si sono aggiudicati la vittoria grazie al doppio di spareggio, sollevando, così, il trofeo di campioni regionali. Adesso si prepareranno ad affrontare i playoff promozione per la B2 nazionale.

I quattro singolari si sono chiusi sul 2-2, con le vittorie dei cagliaritani Roberto Binaghi (7-5, 6-4 su Luigi Corrias) e Francesco Caddeo (6-4, 6-2 su Alessandro Califano) riequilibrate dai successi dei maddalenini Gino Asara (6-2, 3-6, 6-2 su Paolo Emilio Cossu Floris) e Manuel Mazzella (doppio 6-3 su Alberto Sanna). Stessa situazione nei due doppi, con le vittorie dei cagliaritani Cossu Floris e Stefano Mocci (6-4, 6-3 a Califano e Andrea Calcagno) e dei maddalenini Corrias/Mazzella (6-4, 6-4 a Binaghi/Sanna). A quel punto, il titolo si è deciso nel doppio di spareggio e dopo due set in equilibrio (6-4, 4-6), la vittoria è andata a Califano/Mazzella, che hanno superato Binaghi/Mocci al matchtiebreak per 10-8.

