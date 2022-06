Il Tc Alghero è promosso in B1. Gli algheresi hanno pareggiato 3-3 in casa della Torres e vince il girone 8 della B2 nazionale di tennis maschile a squadre con un turno d'anticipo. Alle vittorie in singolare dei padroni di casa Giulio Torroni (6-2, 6-4 su Michele Fois) e Baptiste Crepatte (2-6, 6-1, 6-0 su Marco Mosciatti) hanno risposto quelle degli ospiti Constantin Schmitz (6-3, 6-2 su Valerio Perruzza) e Cristiano Monte (6-0, 7-5 su Matteo Mura). Divisione della posta anche nei doppi, con Crepatte/Torroni che hanno battuto 6-3, 6-4 Fois/Monte, mentre Mosciatti/Schmitz hanno superato 6-1, 6-3 Perruzza/Gianluca Sarais. Nello stesso girone, ha riposato il Tc Porto Torres (quarto), che nell'ultimo turno ospiterà proprio la Torres (seconda): in palio i punti per la salvezza e per i playoff promozione, visto che tra la seconda e sesta posizione ci sono quattro punti di distanza.

Nella B1 maschile, il Tc Terranova saluta la regular season vincendo 4-2 a Roma, sui campi del fanalino di coda Circolo Antico Tiro a volo. La vittoria gallurese è firmata da Guido Justo (doppio 6-2 a Daniele Rapagnetta), Matteo Masala (6-1, 6-3 a Stefano Tarallo), Giuseppe La Vela (6-2, 6-1 a Gabriele Camilli) e dal doppio formato da Justo e Geronimo Espin Busleiman (6-2, 6-1 su Andrea Aloisi e Lucio Luciani). Gli olbiesi chiudono al quinto posto e torneranno in campo per i playout salvezza.

Se in B1 femminile la capolista a punteggio pieno Tc Cagliari ha riposato ed è già sicura di giocare i playoff promozione dal prima della classe, in B2 la Torres Tennis è in testa, grazie al 3-1 firmato Miriam Bulgaru e Carolina Cicu (vincenti in singolare, rispettivamente 6-1, 6-2 su Giulia Mercuri e 6-2, 6-0 su Martine Bellè, e in sieme in doppio, 6-0, 5-1 su Mercuri e Francesca Candelieri), ma dovrà aspettare i risultati dell'ultimo turno (quando riposerà) per capire se concluderà la regular season da prima (che vuol dire promozione diretta in B1) o da seconda (che vale la partecipazione ai playoff).

