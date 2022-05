Nel penultimo turno del campionato di Serie A1 maschile la Ferrini vince e mette il sigillo sul primo posto del girone B. Vince anche l’Amsicora, ma per accedere ai playoff scudetto deve attendere (e vincere) l’ultima partita, sabato prossimo.

Dopo due sconfitte la Ferrini torna alla vittoria, a Mori ha battuto l’Adige 4-2. Con la qualificazione ai playoff scudetto già in tasca, mancava l’ultimo tassello, il primo posto nel girone. In formazione rimaneggiata, i cagliaritani non hanno avuto problemi contro l’ultima in classifica. La doppietta di Rodriguez e le reti di Sulanas e Sirigu hanno deciso la partita e chiuso la prima fase del campionato. Sabato prossimo infatti la Ferrini non giocherà in campionato (il match con l’HC Roma è stato anticipato e vinto) perché da venerdì sarà impegnata a Copenaghen nell’Eurohockey Club Challenge I. Nei playoff scudetto, la settimana successiva incontrerà in semifinale una tra Bra e Butterfly Roma.

All’Amsicora la settima vittoria consecutiva non basta. La seconda squadra del girone che disputerà i playoff si deciderà sabato prossimo a Ponte Vittorio, quando l’Amsicora, contro il Bondeno secondo a +1, avrà a disposizione un solo risultato.

Intanto ha battuto la Lazio 3-1, così la rincorsa non si ferma. Nemmeno dopo il vantaggio iniziale della squadra romana segnato da un ex, Luca Angius. Un minuto dopo Giaime Carta, su corner corto rimette le cose a posto. Seconda frazione impegnativa per i due portieri, ma per sbloccare la situazione, dopo l’intervallo lungo, arrivano le fiammate di Hassan. Prima fa tutto da solo e supera il portiere romano, poi devia in tuffo un assist di Giaime Carta. Un minuto prima Angius aveva sfiorato il pari. L'Amsicora controlla con assoluta padronanza e solo nel finale, dopo una sospensione per la pioggia, allenta la presa. La Lazio prima sbaglia un rigore e fallisce due corti nei secondi finali.

Nel girone A nulla da fare per il Cus Cagliari, battuto dalla capolista Tevere 4-0. Una sconfitta che costa il quinto posto agli universitari, mentre la Tevere, matematicamente prima del girone, affronterà nei playoff l’Amsicora o il Bondeno.

CLASSIFICHE. Girone A: Tevere Roma 39, Bra 35, Butterfly Roma 33, Bonomi 27, Cus Padova 17, Cus Cagliari e HT Bologna 15, Juvenilia Uras e HT Sardegna 7. GIRONE B: Ferrini 38, Bondeno 34, Amsicora 33, Città del Tricolore e Valchisone 25, Lazio 18, Cus Pisa e HC Roma 8, Adige 3.

