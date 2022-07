Il Sennori, neo promosso nel campionato di Promozione (girone C) fa sul serio. Ingaggiato dal Lanteri l'attaccante nigeriano Victory Igene, classe 1995, da diverse stagioni uno dei migliori e più prolifici attaccanti del girone. Fisico possente, gran progressione e fiuto del gol sono le principali caratteristiche del primo grande colpo di mercato del Sennori, fortemente voluto dal presidente Gianni Desini e da tutto lo staff tecnico.

"Ma ci saranno altri arrivi - anticipa il presidente -. Sicuramente un altro attaccante, un difensore ed un centrocampista. Inoltre stiamo valutando l'inserimento di alcuni fuori quota provenienti da Serie D ed Eccellenza". Per quanto riguarda il resto dell'organico confermati il capitano Magliona, il bomber Nuvoli, gli esperti centrocampisti Bonetto e Cosso, i difensori Cacace e Monaco, oltre ai talentuosi Camara, Carta Sassu, Sarà, Pinna, Nurra e gli altri fuori quota. In panchina siederà ancora il tecnico Massimiliano Nieddu, condottiero di una squadra che ha meritatamente vinto 2 campionati di seguito. Assieme a Nieddu confermato il preparatore dei portieri Marco Piga. Ingaggiato invece il nuovo preparatore atletico: sarà Francesco Cossu, che ricoprirà anche il ruolo di vice allenatore. “Siamo una matricola e quindi il nostro primo obiettivo è la salvezza - aggiunge Gianni Desini -. Contiamo però di toglierci altre soddisfazioni. Col supporto di una società già ben strutturata". Per quanto riguarda il settore giovanile il Sennori, dal 1 luglio, è ufficialmente affiliato alla Torres. Firmato recentemente il contratto di collaborazione tra le due compagini. Per cui in questo lembo di Romangia si prospetta un'altra ottima stagione calcistica, per la gioia dei tanti ritrovati tifosi. La squadra giocherà naturalmente al Basilio Canu, uno degli impianti sportivi più funzionali della Sardegna. Che in passato, negli Anni Ottanta, quando era ancora in sterrato, ha conosciuto i fasti della Serie D.



