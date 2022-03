Domani il Selargius affronta a Senorbì l'Andromeda. Una partita delicata per i granata che stanno facendo da bene. “Siamo soddisfatti del quinto posto attuale ma sarebbe da pazzi adagiarsi proprio ora”. Sono le parole del capitano del Selargius, Gabriele Pancotto. “La classifica è veramente corta e bastano due partite con risultato negativo che sei di nuovo con l’acqua alla gola. Dobbiamo pensare domenica dopo domenica senza fare calcoli”.

La rosa è molto giovane. “Ogni domenica giochiamo con quattro-cinque fuori quota e gli “adulti” in campo hanno 22-23 anni fatta eccezione per me e Nicola Lai”.

Qualche punto è stato perso durante il cammino. “Probabilmente per mancanza di esperienza. Era da mettere in conto. La società è solida ed organizzata con uno staff eccezionale. E’ una gran bella realtà. Inoltre abbiamo un allenatore come Giordano che è il segreto di questa squadra. Ha mentalità da professionista e vuole che la squadra giochi sempre la palla in ogni situazione. Ci sono tutte le premesse per un percorso di crescita importante. Ma ora è giusto concentrarsi nella salvezza poi si vedrà”. Pancotto sta disputando un’ottima stagione. “Sono contento del mio rendimento stagionale, non ho intenzione di adagiarmi ma anzi penso sempre a migliorarmi giorno dopo giorno. Ho realizzato anche due reti che hanno fruttato sei punti. Mi sto avvicinando al mio ventesimo campionato”. Il difensore ha superato le 400 presenze tra i Dilettanti. Un giudizio sul campionato? “L’Iglesias ha un vantaggio di nove punti sul Villasimius ed è quindi favorita al salto in Eccellenza anche se mancano sette partite e tutto può succedere”.

