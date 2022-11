Prosegue la marcia della Polisportiva Sarroch.

Nell'ultimo turno, la capolista del girone G di Serie B, ha vinto l'ottava gara su otto disputate e guida ancora a punteggio pieno la classifica dopo il 3-0 esterno sulla Fenice Roma.

Trasferta amara a Campobasso per il Cus Cagliari, sconfitto 3-0 dall'Energytime Spike al termine di tre set molto combattuti (26-24, 33-31 e 28-26). Ancora sconfitta la Why Company Stella Azzurra di Sestu, che ha incassato in trasferta il 3-0 dell'Amin 21 K Roma 7.

B1 femminile. Sul campo della Warmor Gorle, ritrova la vittoria, almeno al tie-break, Capo d'Orso Palau. Sconfitta 3-1, invece, la San Paolo Volley nel match esterno contro Clericiauto Cabiate.

B2 femminile. Terza sconfitta consecutiva per l'Alfieri, dopo un buon inizio di campionato. Sul campo di Ceramsperetta Cusano, le cagliaritane sono state sconfitte 3-1. Battute anche Garibaldi La Maddalena, 3-0 contro Vero Volley Monza, e La Smeralda Ossi, 3-0 contro Villa Cortese.

