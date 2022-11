Archiviata l’ottava giornata, la C Silver di basket vede già all’orizzonte la nona, che chiuderà il girone d’andata. A ridosso del giro di boa, in vetta alla classifica c’è ancora il Sant’Orsola Tavoni, che nel fine settimana aveva osservato un turno di riposo. I leoni arancioneri sono primi e precedono Ferrini Delogu Legnami e Calasetta, che li hanno agganciati a quota dieci grazie ai successi pesanti ottenuti nelle ultime settimane. I quartesi hanno conquistato gli ultimi due punti grazie al 69-82 messo a referto in casa della Sef Torres grazie ai centri decisivi di Putignano (29), Salone (24) e Graviano (18). I tabarchini, invece, per siglare 90-87 con l’Antonianum, ultimo a quota 2, hanno avuto bisogno di un supplementare.

Il commento. Dopo un primo tempo disastroso, il Calasetta ha avuto una reazione che si è rivelata vincente ed è stata apprezzata particolarmente da coach Magiera. “Nei primi due quarti gli avversari sono stati impeccabili e noi l’esatto opposto. Per 20’ l’Antonianum ha avuto ottime percentuali al tiro e ha pulito i nostri aiuti su Jordan e Passa, tanto che siamo entrati negli spogliatoi sotto 39-57”, ha raccontato il coach del Calasetta, Danilo Magiera. “Dopo un primo tempo deludente, l’intenzione era di tornare in campo con un atteggiamento completamente diverso e con la speranza di ribaltare anche il risultato, benché nelle prime due frazioni fossimo stati assenti e inconsistenti. È arrivato subito un buon parziale, 25-10, e così abbiamo riaperto la partita. Con difficoltà, ma al contempo con molta energia, siamo riusciti ad agguantarli e il supplementare è stato decisivo. È stata una reazione davvero importante, perché siamo stati bravissimi a gestire le azioni offensive e soprattutto quelle difensive, in cui siamo riusciti a lottare con Passa e Jordan nonostante già dal 2º quarto non avessimo più a disposizione Barreiro causa infortunio. Siamo stati tutti bravi a cambiare l’approccio mentale e a trovare la voglia di vincere”.

Gli altri match. Dopo le sconfitte con Elmas, Calasetta e Ferrini, i cagliaritani dell’Olimpia hanno ritrovato il successo sul campo del Buk Uri, battuto 55-67, e sono balzati a 8 punti con la Sef Torres. Gli universitari del Cus Sassari, invece, hanno siglato un pesante 87-65 a danni della Manitech Elmas, ferma a 6 punti, e hanno raggiunto i giallorossi del Buk a 4 punti.

