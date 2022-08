Nella scorsa stagione sono state due delle principali realtà di Eccellenza, ora con tante novità si sfidano nel triangolare di Coppa Italia. Alle 17.30 si gioca Monastir-Sant'Elena, debutto assoluto per i padroni di casa e secondo impegno per i biancoverdi, che domenica pomeriggio hanno pareggiato 0-0 con la Ferrini. Per i cagliaritani oggi turno di riposo, completeranno il girone mercoledì prossimo ospitando i biancoblù. Sempre oggi, ma alle 18.30, il Taloro ospita il Lanusei nella gara valevole per il triangolare di Coppa Italia.

Secondo test. La prima del nuovo Sant'Elena, ora allenato da Nicola Agus, ha visto un pari a reti inviolate ma comunque con buone indicazioni. "Domenica abbiamo giocato una partita a viso aperto", ha detto il tecnico che ha preso il posto di Cristian Dessì. "Sinceramente, in questo momento, la Coppa Italia ci aiuta da una parte e ci penalizza dall'altra: ci permette di trovare il ritmo partita e trovare la condizione, ma non ci consente di dare subito l'identità che proviamo in allenamento. Però con la Ferrini ho visto una buona reazione di squadra, anche se non siamo ancora al top". Questo pomeriggio mancherà Luca Caboni, espulso tre giorni fa per un fallo di reazione, e non dovrebbe esserci nemmeno il capitano Guglielmo Falciani, con Fabio Vignati che guiderà la difesa e Mauro Ragatzu punta centrale (tutti e due volti nuovi). A centrocampo si è subito fatto notare il brasiliano Felipe Silva Soares, che Agus conosce bene avendolo già avuto alla Monteponi Iglesias e all'Arbus. Tesserato negli ultimi giorni l'attaccante Giacomo Caddeo, ex Asseminese.

Prima volta. Il Sant'Elena si troverà davanti un Monastir quasi del tutto nuovo rispetto alla squadra che a maggio ha conseguito il record di punti, 57 chiudendo al sesto posto. Non ci sono più Nicola Manunza in panchina, Matteo Zanda, Filippo Ghiani e Yann Fangwa in campo fra gli altri. La continuità dalla scorsa stagione è data dal centrocampista Luca Melis, nuovo capitano, e da alcuni giovani. Il nuovo allenatore è Tonio Madau, fra gli innesti spiccano gli ex Sigma Nicola Curreli in difesa e Gianluca Ligas (un ritorno) in attacco. Per il Monastir test ancora senza il campionato alle porte, perché domenica avrà subito il turno di riposo nella prima giornata di Eccellenza.

