Il Sant'Elena affronterà il Bosa questo pomeriggio alle 15.30 senza Marco Piras. L'allenatore si è dimesso a seguito della sconfitta contro il San Teodoro (4-0) di domenica scorsa, che lascia i quartesi al terzultimo posto in Eccellenza. Una decisione maturata già dopo il Ko in Gallura, diventata poi definitiva tra lunedì e ieri, con la scelta della società di affidarsi (per il momento) a una soluzione interna in vista dell'odierno ritorno delle semifinali di Coppa Italia, per poi trovare il definitivo successore.

A Bonorva i biancoverdi ripartono dal 3-3 di due settimane fa a Capoterra, maturato in pieno recupero: situazione che di fatto obbliga il Sant'Elena a vincere, perché un pari fino al 2-2 qualificherebbe il Bosa (esiste ancora la regola del gol doppio in trasferta).

Piras era arrivato a inizio febbraio dopo le dimissioni di Nicola Agus, portando la squadra al doppio spareggio vinto contro Nuorese prima e Lanusei poi per rimanere in Eccellenza. Dopo la bella vittoria per 1-4 a Gavoi col Taloro dello scorso 1 novembre sono arrivati lo 0-0 contro la Ferrini e tre sconfitte consecutive, l'ultima che ha portato il tecnico a decidere di lasciare. La società paga, fra le varie difficoltà, anche la questione campo non potendo da anni giocare a Quartu.

