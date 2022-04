Si fa sempre più intrecciata la trama del campionato regionale di serie D di basket. L’equilibrio è stato rimarcato più volte; ora, mano a mano che si avvicina la fase decisiva, ogni partita è combattutissima per accaparrarsi la miglior griglia possibile per i playoff.

Il ritorno. La vetta è di nuovo occupata in solitudine dal San Salvatore Selargius (rinviata la sfida del Sennori contro Elmas) che batte il San Sperate per 92-85 al termine di una gara nel quale hanno prevalso gli attacchi. Per la compagine sansperatina è la prima sconfitta del 2022, dopo un filotto di 7 vittorie di fila. Selargini che hanno sempre comandato la gara (fino al 54-37 del 20’), riuscendo a ribattere i tentativi avversari nel finale. Miglior realizzatore della gara è Borghero, del San Salvatore, con 24 punti.

Il rilancio. Successo importante anche per Genneruxi contro Astro, (72-65). Il quintetto allenato da Nicola Massa comanda le operazioni nel corso dei 40’ di gioco, raggiungendo i 20 punti di vantaggio al 30’ (55-35). Nel finale l’Astro cerca di recuperare, ma i padroni di casa controllano. Top scorer della gara è Casula, del Genneruxi, con 18 punti. Due punti importanti che permettono ai cagliaritani di accorciare il divario dal trio (Astro, San Sperate ed Elmas) in terza posizione.

Gioia catalana. Vittoria casalinga della Coral Nautilus Alghero che, al termine di una gara combattuta, si impone contro Assemini per 61-51. Partono meglio gli ospiti (10-15 al 10’), con gli algheresi che prendono in mano la situazione nella seconda frazione (31-23 al 20’). Nel finale il quintetto asseminese cerca di riavvicinarsi, ma la Coral tiene sempre il vantaggio e porta a casa la settima vittoria stagionale. Tra i padroni di casa il migliore è Musso, con 19 punti.

Rinvii. Sono due. Uno coinvolge il big match tra Elmas e Sennori, fondamentale per le prime 3 piazze, che si giocherà il prossimo 20 aprile. A data da destinarsi, infine, la partita tra Azzurra Oristano e Carbonia.

© Riproduzione riservata