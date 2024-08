Una vecchia conoscenza giallonera torna al PalaVienna. Nel prossimo campionato di Serie A2 Femminile di basket, il San Salvatore Selargius potrà contare anche su Denise Pinna, playmaker classe 2001 di rientro nell'Isola dopo un anno trascorso in Spagna per ragioni di studio.

Nata e cresciuta cestisticamente sul parquet selargino, Pinna ha già disputato ben 7 campionati di A2 con il San Salvatore. Nell'ultimo, datato 2022/23, ha fatto registrare 34 punti in 27 presenze.

«Il ritorno in campo nella propria “casa” cestistica è sempre un momento carico di emozioni», dice Pinna, «sento una forte sensazione di nostalgia e gioia, perché comunque torno a calcare il parquet dove ho vissuto tanti momenti significativi. Ci sono sentimenti anche di determinazione e responsabilità, soprattutto il legame che ho con la società e con i suoi tifosi. La voglia di fare bene e di riconquistare la fiducia di chi mia ha supportato nel tempo mi motiva. Nell’ultimo anno lontano da casa ho imparato ad apprezzare davvero le cose che prima facevano parte della mia quotidianità. Tra queste, un posto di rilievo lo occupava il basket e il San Salvatore, che per me ha sempre rappresentato una seconda famiglia. Per il prossimo campionato l’obiettivo personale è quello di affinare le mie competenze tecniche e atletiche, in modo da poter contributore al raggiungimento dei vari traguardi».

