Dopo aver ritrovato il successo e centrato la seconda vittoria stagionale in A2 femminile di basket, la Techfind San Salvatore è ancora in attesa di un rinforzo che possa sostituire l’implacabile Makurat, il cui campionato si è chiuso dopo appena due gare a causa della rottura del tendine d’Achille. Nel frattempo, però, la società selargina ha ufficializzato un’altra nuova arrivata, la cagliaritana Rachele Niola, a lungo bandiera del Cus Cagliari. Stavolta, però, il compito della ex cussina non sarà fare la differenza in campo ma dietro le quinte, visto che, in qualità di biologa nutrizionista, entrerà nello staff selargino e curerà l’alimentazione non solo della prima squadra ma di tutti gli atleti gialloneri.

Niola, che aveva iniziato a giocare a sette anni e disputato poi 14 stagioni tra A1 e A2, torna nel mondo della palla a spicchi come dottoressa.

Il commento. “Il mio passato da cestista mi ha sicuramente permesso di farmi conoscere in primis come persona e poi come biologa nutrizionista. Mi ha fatto enorme piacere poter rientrare nel mondo del basket, sebbene in una veste diversa e, fin da subito, ho sentito grande fiducia da parte del San Salvatore, con cui la collaborazione è nata in maniera inaspettata”, ha commentato Rachele Niola, che in parallelo alla sua significativa carriera sportiva era riuscita a ottenere la laurea in Biologia, la specializzazione in Scienze degli alimenti e nutrizione, a svolgere il tirocinio al Centro Obesità al San Giovanni di Dio e nel reparto di Endocrinologia del Policlinico di Monserrato e a superare l’esame di stato. “Gli anni da atleta mi hanno fatto comprendere in prima persona l’importanza di abbinare alla pratica sportiva una corretta alimentazione. Questo è sicuramente uno dei motivi che mi hanno portato a sviluppare un interesse - personale e professionale - per la nutrizione sportiva. Il concetto di nutrizione che vorrei divulgare è di credere fortemente che non esistono cibi giusti o sbagliati, ma solo buone o cattive abitudini alimentari, che vanno corrette senza stravolgere le preferenze della persona”.

