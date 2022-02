La Techfind Selargius a Umbertide a caccia di due punti che valgono il pass per la Final 8 di Coppa Italia, e sarebbe la prima volta. Il recupero dell’ultima di andata dell’A2 femminile di basket che si giocherà in Umbria, alle 15.30 di domani, non sarà una partita qualunque, ma uno scontro diretto tra due formazioni in corsa per accedere alla Coppa.

Una sfida alla portata. Le umbre sono quarte e nel girone d’andata hanno raccolto due punti in più delle giallonere, che in caso di successo, tuttavia, non solo le aggancerebbero, ma strapperebbero loro il pass per il trofeo.

“Abbiamo riassaporato il gusto della vittoria e ci ha fatto bene, non sarebbe stato il massimo andare a giocare una partita così importante dopo due sconfitte. Siamo in partenza, così stasera avremo modo di riposarci, con l’obiettivo di giocare al meglio questa partita”, ha spiegato coach Roberto Fioretto. “L'Umbertide è una buona squadra, hanno cambiato pochissimo rispetto all’anno scorso dunque hanno la continuità li favorisce. Abbiamo massimo rispetto per i nostri avversari però siamo convinti possa essere una gara alla nostra portata. Essere in questa posizione in classifica significa che abbiamo fatto un buon girone d’andata, però vogliamo cogliere quest’opportunità e partecipare alla final”.

