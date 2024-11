Ancora un acquisto in casa Castiadas. La società del Sarrabus ha tesserato Simone Angelucci, classe 1999, seconda punta. Si tratta di un ritorno visto che alcuni anni fa ha indossato la maglia bianco verde del Sarrabus in Eccellenza con in panchina mister Carlo Cotroneo che ha allenato l'Ilvamaddalena (serie D), sino ad alcune settimane fa.

Angelucci vanta varie esperienze importanti nella penisola: ha giocato nel Cerveteri, Montalto, Castiadas, Cerveteri, Aranova (Eccellenza) e in Promozione nel Cerveteri e nella Canale Monterano. Il giocatore è già a disposizione dell'allenatore Guido Fenza.

