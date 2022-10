Dopo la debacle del 16 ottobre scorso con tre sconfitte e un solo pareggio, le squadre sarde del girone G della serie D si sono ieri riscattate con due importanti vittorie e due pareggi altrettanto importanti in trasferta. Le vittorie di Arzachena e Muravera erano particolarmente attese.

Come i risultati positivi di Uri che ha pareggiato 2-2 a Tivoli, rimontando due gol di svantaggio e del sempre più sorprendente Ilvamaddalena, capace di fermare sull'1-1 la quotatissima Paganese. Per non parlare del primo successo interno della Cos che a Tertenia ha letteralmente travolto l'Aprilia lasciandole anche l'ultimo posto in classifica.

Si può dire che il campionato della Cos sia davvero iniziato ieri: ora c'è necessità di porre continuità al gioco e al risultato, la squadra dovrebbe anche essere rafforzata. Il ds Sebastian Puddu sta osservando il mercato. Qualche colpo ci sarà.

Intanto si è svegliato l'attacco con i gol di Mancosu e Nurchi. Un altro segnale positivo.

Importante anche il ritorno al successo dell'Arzachena di Nappi che ha piegato l'Artena per 3-2, risalendo ancora la classifica alle spalle della capolista Sorrento. Ottimo il punto dell'Uri, una squadra che, come nel carattere di mister Paba, non molla mai. La rimonta di due gol a Tivoli ne è la dimostrazione. Tanto orgoglio e coraggio. Anche fame di bel gioco. Come tutte le squadre allenate in passato da Massimiliano Paba.

