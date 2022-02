E’ finita in semifinale la striscia positiva in Europa del Quattro Mori. E’ la prima sconfitta stagionale nell’ Europe Cup di tennistavolo femminile, ed è anche la prima battuta d’arresto per Tania Plaian.

La sconfitta. Nel match di andata disputato al Palatennistavolo di Mulinu Becciu, il team francese del Grand Quevilly si è imposto 3-0. Un successo netto nel punteggio ma ingeneroso per la formazione cagliaritana, guidata in panchina da Mario Gabba. Sia Dragoman che Plaian hanno dato vita ad appassionanti testa a testa, decisi in favore delle francesi non solo per episodi, ma per la capacità di prendere il comando delle operazioni nei momenti decisivi.

Dragoman apre la partita con Salpin. Alternano le vittorie, due set per parte, in modo netto, e si va al quinto, dove l’atleta francese fa valere la sua potenza vincendo 6-3. Plaian ha una grande responsabilità contro Pauline Chasselin, numero 153 del mondo, che vince in quattro set dopo scambi da applausi e ritmi da capogiro. Plaian vince il primo 17-5, nel secondo è avanti 9-6 e subisce un parziale decisivo di 5-0. Chasselin allunga nel terzo, frena un tentativo di rimonta (da 10-5 a 10-8) e piazza il colpo decisivo. Equilibrio nel quarto, Plaian ha un set point ma subisce un altro parziale di 3-0 che chiude la contesa.

Rossana Ferciug non è al meglio, ma l’esperienza di Li Samson non le lascia spazio. Tre set volano via.

Il prossimo impegno. Quattro Mori spera ancora, martedì in Francia, a Le Grand Quevilly gara di ritorno. E’ tutta da giocare, nulla è ancora deciso.

Nel prossimo weekend spicca il derby di A1 femminile tra Quattro Mori e Norbello.

A1 maschile. La Marcozzi ha anticipato martedì scorso la partita con Carrara, vinta 4-2 in rimonta dai toscani. Reggio Emilia - Norbello è stata rinviata al 27 febbraio.

A1 femminile. Tra le due partite di Europe Cup, per il Quattro Mori c’è il derby con il Norbello, sabato al Palatennistavolo. Non si fa peccato a pensare che le due squadre si giocano la stagione. Sono appaiate al quarto posto, l’ultimo utile per l’accesso ai playoff scudetto.

A2 maschile. Il TT Sassari guarda la classifica dall’alto. Domenica a Casamassima con la capolista Ennio Cristofaro è uno scontro al vertice. Sassaresi reduci da tre vittorie di fila. La Marcozzi tenta di rientrare nei giochi, ma sabato al Palatennistavolo arriva il Pescara, non un avversario facile.

© Riproduzione riservata