Il Cagliari Baseball, da tre anni nella massima serie italiana, ha iniziato lo scorso weekend il cammino nella Poule Salvezza dopo essere arrivato terzo al termine della prima fase della stagione. L’ultimo weekend di maggio ha visto i rossoblù ottenere un buon pareggio a Cervignano del Friuli. I padroni di casa, che avevano chiuso all’ultimo posto il girone B, si sono imposti in gara1 per 2-0, ma hanno poi incassato il 5-6 siglato dai cagliaritani in gara2, in cui Fandino è risultato lanciatore vincente e Alvarez, Rodriguez Fernandez e Cavallaro hanno siglato i punti decisivi. I ragazzi di Walter Angioi saranno adesso chiamati ad affrontare la terza trasferta consecutiva, stavolta a Poviglio, dove sabato, a partire dalle 10, affronteranno una compagine che nella prima fase della stagione aveva racconto 4 vittorie e 9 sconfitte.

In serie B, doppia vittoria della Catalana sulla Junior Parma, battuta a Sassari 13-10 e 8-4. Gli algheresi, secondi nel girone A a 3 vittorie dalla corazzata Milano 1946, osserveranno ora un turno di riposo e torneranno in campo il 10 giugno, a Sassari, proprio contro la capolista.

Nella A2 di softball, il Nuoro si è arreso alla capolista del girone A, New Bollate. La compagine lombarda, ancora imbattuta, ha sconfitto le nuoresi 2-17 al 5º inning e 2-16 al 4º per “manifesta superiorità”. Lanciatrici perdenti Pirisinu e Müller, a portare a casa i punti sono state invece Pinto González e Piras. Anche le barbaricine torneranno in campo il 10 giugno, in casa contro la Bulls. Rescaldina.

Torneo delle Regioni. Dal 2 al 4 giugno, anche la Sardegna parteciperà al XX Torneo delle Regioni Baseball Softball, che si svolgerà in Toscana. Le rappresentative sarde saranno in corsa nel baseball seniores con l’U18 e nella little league softball con la U13.

«Attualmente sono le categorie in cui siamo più competitivi. Ci aspettiamo di ben figurare perché le 14 ragazze convocate sono molto forti e i 16 ragazzi del baseball idem, questi ultimi fanno parte peraltro anche nell’Accademia Regionale Fibs, progetto che portiamo avanti con successo da tre anni”, ha spiegato Lucio Silvetti, presidente del Comitato Regionale Fibs e capo delegazione al Torneo delle Regioni. “Lo scorso marzo abbiamo partecipato al Torneo delle Accademie di Sanremo e abbiamo battuto il Piemonte, che è l’accademia più storica d’Italia e vanta maggiore esperienza, e sfiorato il successo con l’Emilia. Per noi sono stati confronti importanti perché ci hanno permesso di appurare che siamo a livello delle altre Accademie italiane. Inoltre, va tenuto conto che la squadra è stata formata selezionando i migliori prospetti e non i ruoli, pertanto i risultati sono arrivati anche schierando qualche ragazzo in un reparto non suo. Il nostro gruppo sta lavorando tanto e bene. Siamo molto soddisfatti».

