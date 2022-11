Il pugile sassarese Cristian Zara non ce l'ha fatta.

Nella sfida di ieri sera del PalaBoni di Mantova, valevole per il titolo professionisti Unione Europea dei pesi Gallo (53, 550 kg), ha perso ai punti in 12 riprese contro l'esperto pugile campano Vincenzo Picardi, ex campione italiano della categoria ed ex olimpionico. Ancora una volta, come a Stintino nella sfida per il tricolore del 6 agosto 2021, ha prevalso l'esperienza di Picardi (39 anni), unita al suo innegabile bagaglio tecnico.

Zara non ha certo sfigurato, ma ieri sera per avere la meglio su Picardi ci sarebbero volute più aggressività e continuità. Armi che il boxeur di Sassari ha sfoderato solo a tratti. Il titolo UE dei Gallo, sino a ieri vacante, viene quindi conquistato da Picardi, che aggiunge un altro alloro alla sua bella carriera. Zara, 25 anni, avrà tutto il tempo per rifarsi, ma dovrà riconquistare più coscienza dei propri mezzi.

Nel sottoclou della prestigiosa riunione di Mantova vittoria convincente, sempre nei professionisti, dell'altro pugile sassarese: il supermedio Andrea Aroni, che ha sconfitto ai punti in 6 riprese il pari peso emiliano Daniele Bentivogli. Anche Aroni, come Zara, è allenato dal maestro Maurizio Muretti.

