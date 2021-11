Costa cara la sconfitta di sabato scorso sul campo del Siligo, per la cronaca finità 4-2, all’allenatore del Ploaghe, Costantino Cubeddu. La società che milita nel girone E della in prima categoria presieduta da Pier Mario Tedde ne ha comunicato l’esonero.

I motivi. “Lo ringraziamo per l'impegno profuso e gli auguriamo ogni bene per il prosieguo della sua carriera – si legge in una nota -. Comunichiamo altresì che la squadra al momento sarà affidata all'allenatore in seconda nonché preparatore atletico Paolo Serra in attesa di ulteriori sviluppi”. “Dispiacciono sempre queste cose – ha aggiunto il numero uno del Ploaghe, Tedde – però abbiamo deciso che dovevamo imprimere una svolta alla nostra stagione”.

Prima di quella del Binza Manna, il Ploaghe era reduce anche dalla sconfitta casalinga con l’Olmedo. I punti in classifica sono 11, otto in meno della capolista Sennori, frutto di tre vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte.

© Riproduzione riservata