Nel recupero della quinta giornata del girone A di Prima categoria, ieri, il Calcio Pirri di Enzo Zottoli ha battuto 4-0 la Virtus San Sperate. La prima rete è stata segnata da Buba Darboe che, su passaggio filtrante di Luca Porcu, davanti al portiere ospite non ha sbagliato. Il raddoppio di Marco Sanna che al termine di una azione personale con un diagonale ha spedito la palla sotto l’incrocio. Il terzo gol: cross morbido di Nicola Pilloni e deviazione aerea vincente di Buba Darboe per la doppietta personale. Non poteva mancare la rete di Manrico Porceddu che ha trasformato un rigore procurato da Marco Gianneschi. “Abbiamo vinto e convinto”, ha detto il direttore sportivo Stefano Siddi. “Sono soddisfatto per i tre punti, importanti per il morale e la classifica”. Il Pirri balza in settima posizione con nove punti. Resta a zero punti la Virtus Sperate.

