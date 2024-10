Per i suoi primi settant’anni, che compirà a novembre, il Tavolara si regala una nuova dirigenza e nuovi obiettivi. Nella settimana che precede il debutto nel campionato di Seconda Categoria, che per i biancoverdi avverrà domenica sul campo della Funtanaliras Monti, il club olbiese si presenta con una serata evento molto partecipata.

Presenti ieri, in un noto locale di Olbia, i vertici, a partire dal presidente Fulvio Guadagni, il direttore generale Fabio Dettori e il direttore sportivo Pierpaolo Pisanu, che ha costruito insieme all’allenatore Giampaolo Degortes la squadra capitanata dal quasi 55enne portiere ex Olbia Mario Puddu. E – va da sé – la squadra, che è intervenuta al completo alla presentazione della stagione e che con l’ultimo acquisto, il portiere Maarten van der Want, che fino ad aprile giocava in Serie C con l’Olbia, ha impreziosito un organico con cui il Tavolara potrà dire la sua.

«Vogliamo riportare il Tavolara dove merita: mi hanno affidato questa patata bollente», scherza Degortes. «Sono onorato di poter servire la causa come facevo da giocatore e dico che saremo una squadra difficile da battere». Ufficialmente, il Tavolara, che fino al 2011 era in Serie D, lascia ad altri l’obiettivo di vincere il campionato. Ma l’entusiasmo tradisce il presidente, che dice: «Sono cresciuto con questo blasone, e non vedo l’ora di vedere cosa riusciremo a ottenere strada facendo».

Dell’organigramma col ruolo di vice presidente fanno parte anche i vertici della precedente gestione nelle persone di Marco Bronzolo e Paolo Pirina, Massimo Bacciu, Michel Careddu e Gabriele Multineddu, la segretaria Francesca Stangoni, il tesoriere Marco Usai – figlio d’arte di Costantino, già presidente dei biancoverdi per 25 anni – e il social media manager Marino Bognolo.

Quanto alla squadra, coadiuvata dal prezioso apporto del magazziniere Manuel Arrais, lo staff tecnico guidato da Degortes è completato dal preparatore atletico Danilo Loverci e dall’allenatore dei portieri Giannicola Corda, mentre la rosa vanta altri ex giocatori dell’Olbia come Francesco Aloia. Alla serata hanno partecipato Gian Piero Pinna, consigliere per la Gallura della Figc, che ha portato i saluti del presidente Gianni Cadoni, appena confermato alla guida del Comitato regionale, e in rappresentanza dell’amministrazione comunale gli assessori Elena Casu (Sport) e Alessandro Fiorentino (Bilancio).

Da segnalare che il Tavolara giocherà le gare casalinghe a Loiri per l’indisponibilità di strutture adeguate a Olbia.

