Mentre la squadra prende corpo, l’Hermaea Olbia inizia a organizzare la stagione che sarà. Quella al via ad agosto col ritiro precampionato, che dovrebbe aver luogo a Ollolai, come nelle precedenti tre stagioni, sarà la nona di fila nella A2 femminile di volley.

La prima del nuovo presidente Piergiorgio Marcelli. Ma il cambio al vertice, che si è consumato in settimana col passaggio di consegne tra Gianni Sarti, numero uno biancoblù per 13 anni, e Marcelli, non modifica i piani del club in vista del prossimo campionato. Né il resto del quadro dirigenziale, all’interno del quale continueranno a operare Michelangelo Anile nel ruolo di direttore generale e Jenny Barazza in veste di direttore sportivo.

Il cambio al vertice. Una continuità che dopo la conferma del coach Dino Guadalupi è un valore aggiunto per una società che coltiva nuove ambizioni. “Sono stati anni intensi e colmi di soddisfazioni: le incombenze lavorative sempre maggiori, però, mi impediscono di dedicare alla società il tempo che meriterebbe”, ha spiegato Sarti prima di cedere la staffetta al successore. Del quale dice: “Sono certo che Marcelli guiderà nel migliore dei modi la società verso traguardi sempre più prestigiosi”.

L’obiettivo è ripetersi rispetto ai playoff raggiunti l’anno scorso e, magari, superare il primo turno: alla stagione al via a ottobre con le prime gare ufficiali l’ardua sentenza.

© Riproduzione riservata