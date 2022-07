Tempo di trattative con le prime novità che cominciano a venire alla luce in alcune delle formazioni dell’oristanese che parteciperanno al prossimo campionato di Promozione di calcio.

Paulese. Pochi giorni fa è arrivata la notizia della separazione tra la società gialloblu e il tecnico Massimiliano Pinna. Pinna è stato l’allenatore che ha portato la Paulese in Promozione nel 2020; era ritornato alla guida a metà della stagione appena conclusa, al posto di Cristian Lai, centrando la salvezza nella categoria, obiettivo primario della società. Paulese che, non volendosi far trovare impreparata per la stagione alle porte, ha già scelto il nome del nuovo allenatore: sarà Antonio Podda, l’anno scorso alla guida del Pozzomaggiore e con un passato nelle giovanili della Torres. La società, inoltre, è al lavoro per la costruzione della squadra da mettere a disposizione di Podda.

Arborea. Dopo l’ottimo quarto posto della stagione conclusa a maggio, la società del presidente Franco Atzeni ha scelto di ripartire dalle certezze. Una di queste è la conferma di Federico Trudu, 33enne allenatore oristanese. Ora il sodalizio arborense è al lavoro per dare a Trudu una rosa giovane e ambiziosa.

Terralba F. Bellu. Sulle ali dell’entusiasmo la matricola terralbese riparte dalle certezze. Confermatissimo in panchina il tecnico della promozione Alessandro Deplano che, in vista della prossima stagione, sarà affiancato da Matteo Cadelano, che passa all’esperienza con la prima squadra dopo aver lavorato, all’interno della stessa F. Bellu, nell’attività di base.

© Riproduzione riservata