I Tricolori invernali Assoluti in vasca corta, terminati ieri a Riccione, hanno rappresentato il primo appuntamento importante della stagione. Un appuntamento a cui la Sardegna non è mancata e in cui ha dimostrato quanto di buono emerso durante l’anno: giovani di talento, uno stato di forma in crescita e la capacità di trarre il meglio dal confronto con i migliori esponenti a livello nazionale.

Un confronto fondamentale, come sottolineato dal presidente del comitato regionale Danilo Russu che fa attentamente il punto della situazione. “Possiamo ritenerci soddisfatti. Siamo nella primissima fase di stagione e i nostri atleti, nonostante non abbiano ancora disputato una gara nell’Isola, sono riusciti a distinguersi e a ben comportarsi’’. I risultati sono più che incoraggianti e i nuotatori isolani sono riusciti in quattro occasioni a centrare la top ten: sui 1500, infatti, Marcello Guidi (Fiamme Oro-Rari Nantes Cagliari) è giunto settimo in 14’59’’58, la giovanissima Francesca Zucca (Esperia) ha colto il nono e il decimo posto sui 100 e 200 rana rispettivamente in 1’07’’89 e 2’28’’65, Anna Conti (Sport Full Time) è arrivata nona sui 400 misti in 4’45’’03 a pochi secondi dalla quinta piazza.

“Questi Tricolori Assoluti sono per noi un nuovo punto di partenza importante’’, conclude Russu. “Il livello era molto alto, reso ancora più elevato dal fatto che fossero l’ultimo test in vista dei Mondiali di Melbourne. La Zucca, a soli diciassette anni, ha conquistato due top ten dimostrando grande personalità. Continuiamo a lavorare con impegno, gli atleti insieme ai loro tecnici stanno svolgendo un ottimo lavoro di cui verranno raccolti i frutti in futuro’’.

