C’è anche Gianluca Contini nella Top 11 del girone B di Serie C. Nessuna sorpresa, considerata la giocata con gol che l’attaccante scuola Cagliari s’è inventato domenica permettendo all’Olbia di battere l’Imolese a domicilio 1-0 e di ritrovare alla 12ª giornata di campionato un successo che mancava dal debutto.

Ora, la speranza è che Contini, al secondo centro consecutivo, possa ripetersi già domenica in casa contro il fanalino di coda San Donato Tavarnelle, regalando continuità a se stesso e alla squadra di Roberto Occhiuzzi in un novembre molto impegnativo. Dopo la matricola toscana, i bianchi affronteranno, nel giro di 10 giorni, la Carrarese in trasferta, il Cesena al “Nespoli” e l’Alessandria fuori nel turno infrasettimanale che chiuderà il mese e un trittico di fuoco.

La buona notizia è che, piano piano, l’infermeria si sta svuotando, e che domenica, oltre a Bellodi, che ha scontato a Imola l’ultima di tre giornate di squalifica, l’Olbia potrebbe recuperare Zanchetta. Salterà però la sfida del “Nespoli” Sueva, espulso domenica con doppio giallo a inizio ripresa.

