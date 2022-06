Mentre Roberto Occhiuzzi visita lo stadio “Bruno Nespoli” e il campo di allenamento di Tanca Ludos, strutture tra le quali l’Olbia, la sua nuova squadra, vivrà la prossima stagione di Serie C, spunta il gossip su Marco Sau.

L’attaccante di Tonara, ex Cagliari, svincolato dopo il triennio al Benevento, con cui l’anno scorso ha sfiorato la finale playoff di Serie B, sarebbe finito nel mirino del direttore sportivo dei bianchi Tomaso Tatti. Qualora dovesse concretizzarsi l’operazione, che riporterebbe Sau in Sardegna, possibilità tutt’altro che sgradita al giocatore, si tradurrebbe in un bel colpo per i galluresi, decisi a bissare il risultato dei playoff dell’anno scorso e ad accedere, stavolta, alla fase nazionale.

Nel frattempo, mentre la società è intenta a formalizzare l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C, i cui termini scadono domani, Occhiuzzi è stato avvistato in Gallura per visionare le strutture a disposizione dei bianchi a Olbia. E, chissà, anche il campo di Buddusò, dove Daniele Ragatzu e compagni svolgeranno il ritiro precampionato: si dovrebbe partire il 18 luglio. A un mese dall’esordio stagionale, in programma il 21 agosto con la Coppa Italia.

© Riproduzione riservata