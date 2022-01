La lunga pausa Covid che blocca le categorie minori ha consentito alla dirigenza dell'Atletico di Narcao di ponderare con calma la scelta del nuovo allenatore: la designazione è caduta su Damiano Bartoli, 50 anni, già alla guida dell'Atletico nella stagione 2016. Il nuovo tecnico ha già diretto la prima seduta di allenamento e incontrato la squadra, ultima in classifica nel girone A di Promozione.

Le difficoltà. Bartoli non nasconde le difficoltà estreme, ma neppure è pronto a rassegnarsi: "Sarà ardua, parte della stagione è già compromessa ma, attenzione, la formazione è giovane, molti elementi sono in perfetta forma e desiderosi di vendere carissima la pelle". Damiano Bartoli ha trovato un clima sereno, in cui prevale la consapevolezza della posizione in classifica ma non regna la disperazione: "La serenità d'animo è un buon viatico per ricominciare con nuovo entusiasmo non appena ci verrà dato il nullaosta: approfittiamo di queste settimane di stop per farci trovare al top alla ripresa delle competizioni".

© Riproduzione riservata