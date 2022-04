E’ il Muravera ad aggiudicarsi (0-1) il derby del “Biagio Pirina”. La squadra di Francesco Loi batte l’Arzachena grazie ad una rete in avvio di gara del giovane Garau. Non vinceva in trasferta dal 27 febbraio scorso. Tre punti che permettono ai sarrabesi di festeggiare la salvezza in anticipo. L’Arzachena ha perso, invece, l’occasione di agganciare la terza posizione. Il gol degli ospiti è arrivato al 5’ su azione d’angolo con Garau che di testa ha trafitto Ruzittu. Nel primo tempo i biancoverdi hanno colpito un legno con Manca.

Nella ripresa, gli smeraldini hanno cercato il pari ma il Muravera si è ben difeso rendendosi anche pericoloso con Nurchi e Mattia Floris. Per gli uomini di Nappi occasioni per Sartor e Marinari. Finale concitato, ben sette i minuti di recupero, segnato dall’espulsione di Moi e dalle proteste dei padroni di casa per un presunto rigore non concesso.

Quarta sconfitta di fila per l’Atletico Uri di Massimiliano Paba. L’Insieme Formia conferma il gran momento e si aggiudica lo scontro salvezza grazie ad una rete di Camilli al 28’ del primo tempo. Per i laziali è il terzo successo di fila. Nella ripresa i giallorossi di Paba, espulso nel finale per proteste, hanno cercato il pari. Altalaguirre il più insidioso. Al 44’ l’Uri ha recriminato un penalty per un fallo di mano in area su conclusione di Altalaguirre ma il direttore ha lasciato correre. L’Altetico Uri è sestultimo, in zona playout, a quattro punti dal Monterotondo che ha giocato una gara in più.

Nell’altra recupero il Gladiator si è imposto (1-2) sul campo del Cassino.

