E’ un bilancio positivo su ogni fronte, quello tracciato oggi durante la consueta assemblea annuale federale svoltasi in remoto – per motivi legati all’incidenza dei contagi di Covid – tra Corrado Fara, presidente della Terza Zona (che, nell’organizzazione federale, corrisponde alla Sardegna), e i presidenti dei 43 circoli sardi.

Il tesseramento. Il 2021 si è chiuso con 8312 tesserati, contro i 7608 dell’anno precedente. L’incremento di 704 unità è merito in particolare dell’attività delle scuole vela. Con 1091 tesserati, il circolo più frequentato è il Windsurfing Club Cagliari che, per il secondo anno di fila, si è attestato come miglior scuola vela d’Italia.

Il calendario. “L’anno scorso, si sono svolte in Sardegna 131 regate tra internazionali, nazionali, zonali e sociali”, ha fatto presente Fara, “il tutto affidato ad una sezione composta da 72 ufficiali di regata”. Ricco di appuntamenti anche il calendario agonistico 2022, presentato durante l’assemblea. Tra le competizioni di maggior spicco, apre il campionato europeo Techno 293 e Techno 293 Plus, a metà aprile a Cagliari. A maggio, è in programma il Mondiale juniores di kitesurf a Torregrande, lo stesso campo di regata dove in giugno sarà assegnato il titolo italiano Hansa. Sempre a giugno, si disputeranno l’Europeo Slalom (Calasetta), il Mondiale ORC (Porto Cervo), il Gran Prix Persico 69F (Puntaldia). A luglio, a Calasetta, è in palio il tricolore RS Aero.

Appuntamenti anche a settembre. Dopo la consueta pausa agostana, si tornerà in mare a settembre con eventi di tradizione ed emergenti. A Porto Cervo, sfileranno Maxi e Swan, mentre Funboard e Melges 20 si contenderanno rispettivamente il titolo italiano a Cagliari e quello mondiale a Olbia. La chiusura del calendario internazionale sarà affidata a Torregrande, sede in ottobre del mondiale assoluto di Formula Kite. In mezzo, una miriade di regate sociali e zonali.

