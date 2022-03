Un disastro. Il Lanusei, che ha perso 3-1 a Cardito contro il Gladiator, ora vede le streghe. La squadra ogliastrina è in silenzio stampa. E la partita di Usini che doveva segnare la risalita del Latte Dolce, con il tecnico Mauro Giorico appena arrivato in panchina, finisce con una netta sconfitta. Il Real Monterotondo vince 3-1 e ora la squadra sassarese è ultima, superata dall'Insieme Formia. Non esce quindi da una lunga crisi il Latte Dolce che non ha mai vinto a Usini.

La sfida. Latte Dolce schierato col 4-4-2. Partenza discreta: Cannas riparte bene e offre a Palmas, ma il tiro viene ribattuto dal portiere, Al 12' Zecchinato da sinistra crossa bene, esce a vuoto Del Moro ma Palmas di testa non ci arriva. Al 19' la rete di Tilli, su palla persa a metàcampo dai sassaresi: l'attaccante servito da Svidercoschi si invola a destra, entra in area e col diagonale brucia Carboni.

Nel secondo tempo entra Pireddi, ma il Real Monterotondo trova la rete dopo sette minuti: l'azione inizia a sinistra, poi arriva a Santi da destra che crossa e di testa Svidercoschi di testa insacca, con Carboni che tocca ma non riesce ad evitare che la palla finisca in rete. Il tecnico Giorico inserisce anche Bartulovic al fianco di Zecchinato. Al 65' una respinta difettosa del portiere consente a Cannas di avventarsi sul pallone, ma Del Moro rimedia in uscita e l'arbitro non ravvisa fallo sul giocatore di casa. Al 73' ci prova Nurra da fuori e Del Moro respinge, sul proseguo improbabile rovesciata di Zecchinato che finisce a lato. Il Latte Dolce inserisce anche Grassi per provare a sfondare. Non cambia, anzi, nel finale, all'87' rete da polli per i sassaresi, con Capuano lanciato solin soletto che supera l'uscita di Carboni e finila il 3-0.

Alla fine del recupero la rete della bandiera di Bartulovic.

