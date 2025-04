Non scoraggia il pareggio di domenica scorsa che il Monastir ha raggiunto contro l'Ossese. Una partita combattuta che ha visto i biancoblù non mollare mai e raggiungere l'1-1 che ha consentito di mantenere saldo il secondo posto in classifica. A commentare la prestazione della squadra monastirese è stato lo stesso mister, Marcello Angheleddu: «Contro l'Ossese non è stato facile. Abbiamo giocato contro una squadra forte, tra le quattro più forti del campionato. A livello di rosa e di organizzazione credo siamo sullo stesso piano. Al primo tempo son stati più bravi loro, ci hanno creato qualche difficoltà e noi non siamo riusciti a leggere bene qualche situazione. Nel secondo siamo venuti fuori, approcciando molto bene alla gara, dove ad un tratto avevamo il dominio del campo e siamo riusciti a pareggiarla».

La regular season di Eccellenza è ormai agli sgoccioli ma per il Monastir c'è ancora un altro mini campionato chiamato playoff. «Abbiamo l'obbligo di vincere queste ultime due partite per ritagliarci una posizione migliore per i playoff. E dovremo affrontare questa fase post regular season non con la depressione di chi non ha vinto il campionato ma con l'ambizione di chi ha conquistato questi playoff meritatamente, perché sono comunque un traguardo importante. Oltrettutto per il Monastir, in Eccellenza, è la prima volta», suona la carica Angheleddu.

Adesso la concentrazione deve essere indirizzata tutta sulla partita di domenica contro la Ferrini, al Polese di Cagliari (ore 16). Arbitra il signor Riccardo Urru della sezione di Sassari, coadiuvato dagli assistenti Samuel Fronteddu di Nuoro e Francesco Meloni di Cagliari.

