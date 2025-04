La Sardegna va avanti. Al Torneo delle Regioni di calcio a 5, la Rappresentativa Under17 isolana allenata da mister Gianni Melis passa il turno con la Campania e va alle semifinali dopo un’accesissima gara che si è conclusa solo ai calci di rigore (6-9).

Batti e ribatti in una partita che vedeva ogni squadra segnare e poi farsi raggiungere. Comincia la danza la Campania con Coppola al 9’. Pari di Luca Previdelli (tripletta per lui) dopo 4 minuti 1-1. Ancora Fraia per la Campania, con la risposta di Nastasi (2-2) che pareggia anche il vantaggio di Manushi a fine primo tempo.

Nella ripresa cambia la musica con la Sardegna ad andare in vantaggio e la Campania ad inseguire. Previdelli al 5’ fa 4-3, risponde Diana, poi ancora Previdelli e Lanteri per il definitivo 5-5. Ai rigori i ragazzi di Melis non sbagliano: Boi, Cogoni, Nastasi e Corona vanno a segno, Olla (entrato al posto di Lo Porto tra i pali) "chiude" la porta in due occasioni.

La Sardegna è tra le prime quattro in Italia nella categoria Under17 delle Rappresentative regionali. Semifinali domani mattina contro il Veneto mercoledì 30 Aprile: fischio d’inizio alle 11.30

La sardegna ha giocato con Boi, Spano, Loporto, Pirisi, Podda, Cogoni, Previdelli, Corona , Nastasi, Vurro, Piras, Olla. All: Melis

RETI: 9' pt Coppola (C5 Campania U17); 12' pt Previdelli (C5 Sardegna U17); 18' pt Fraia (C5 Campania U17); 18' pt Nastasi (C5 Sardegna U17); 19' pt Manushi (C5 Campania U17); 19' pt Nastasi (C5 Sardegna U17); 5' st Previdelli (C5 Sardegna U17); 6' st Diana (C5 Campania U17); 6' st Previdelli (C5 Sardegna U17); 9' st Lanteri (C5 Campania U17); 21' r Boi (C5 Sardegna U17); 21' r Lanteri (C5 Campania U17); 21' r Cogoni (C5 Sardegna U17); 21' r Nastasi (C5 Sardegna U17); 21' r Corona (C5 Sardegna U17);

Arbitri: Muoio e Sodano

© Riproduzione riservata