Un successo a Soleminis anche la seconda edizione del “trofeo Città di Soleminis”, gara di Mountain Bike, point to point, valida come terza tappa dalla Sardinia Cup 2025. Organizzata alla perfezione dalle associazioni Aquascan Bike e Società Ciclistica Cagliari col patrocinio del Comune di Soleminis e la preziosa collaborazione della Pro Loco Soleminis che ha organizzato il pranzo per tutti con oltre 500 persone presenti.

La corsa ha coinvolto 200 atleti. Nella point to point (percorso di circa 40 chilometri con 1400 metri di dislivello positivo) ha dominato il leader della classifica generale Marco Serpi tagliando il traguardo sotto le due ore (01:58:41). Dietro il vuoto. Al secondo posto, staccato di oltre sei minuti (2:05:19), Alberto Olla, portacolori della squadra organizzatrice che ha preceduto di 1:24 il giovane e promettente Alessio Fois (2:06:43) impostosi in volata su l’ottimo Roberto Gulleri dell’Aquascan e Dobry Petr della Donori Bike. Per la Sc Cagliari, altra squadra organizzatrice, ottimi piazzamenti per Danilo Saruis e Alessandro Zaffiro, rispettivamente settimo e ottavo. Al nono posto Luca Dessì della Karel Sport, campione regionale nel 2022/2023, che nonostante un problema tecnico in avvio di gara ha fatto una gran rimonta.

Nella competizione femminile, bissa la vittoria della scorsa edizione la fortissima Erika Pinna, trentanovesima assoluta col tempo di 2:28:21. Alle sue spalle Sofia Bonfanti (2:37:35) dell’Aquascan. Terza classificata la leader della classifica generale Silvia Caria (3:20:15) della Nurri-Orroli Mtb.

Nella short vittorie per Stefan Arapu e Fiamma Vacca della Nurri-Orroli Mtb.

«Manifestazione riuscita – esordisce il presidente dell’Aquascan, Mario Argiolas –. Sono felicissimo. Anche quest’anno è stata organizzata con la partnership della SC Cagliari. Ci siamo divisi il lavoro. Ringrazio il Comune di Soleminis che ha patrocinato l’evento ed è stato prezioso come anche la Pro Loco locale che ha organizzato la somministrazione dei pasti nella Tenuta Pili che ci ha ospitato e da dove è partita e arrivata la gara. Ringrazio anche Forestas, i Carabinieri in pensione e tutti i volontari che hanno collaborato per la riuscita della manifestazione e gli sponsor. E chiaramente tutte le squadre presenti arrivate da tutta l’Isola. C’è stata poi la risposta del paese. Una manifestazione che dà lustro a Soleminis». Si pensa già al prossimo anno e Argiolas chiude annunciando che «ci saranno grosse novità».

