Il Monastir ha cominciato gli allenamenti in vista della nuova stagione nella giornata di lunedì. Dal raduno è presente in biancoblù anche l'ultimo acquisto in ordine di tempo, Riccardo Sturba. Si tratta di un esterno offensivo ambidestro, classe 2000, che può giocare anche a centrocampo. Nelle ultime due stagioni aveva giocato in Molise, all'Olympia Agnonese, ed è la sua prima volta nei campionati sardi. In precedenza, aveva vestito le maglie di Lucchese e Ostiamare.

«In questi primi giorni di allenamenti ho trovato una squadra, uno staff e un team molto valido, sono convinto che riusciremo a fare buone cose», le prime parole di Sturba dopo l'accordo coi biancoblù. «La società mi ha fatto vedere il progetto che c'è dietro: sono rimasto impressionato e ho deciso di firmare per il Monastir».

La rosa. Il Monastir, che sarà allenato da Marcello Angheleddu, vuole essere protagonista assoluto del nuovo Girone A di Promozione. Ben cinque giocatori il nuovo tecnico li ha già avuti nella scorsa stagione a Guspini: Federico Anedda, Michele Angiargia, Fabrizio Frau, Gianluca Riep e Matteo Saias. Fra i numerosi grandi colpi del direttore sportivo Matteo Zanda figurano poi Alessio D'Agostino (Ferrini), Alessandro Masia (Atletico Uri), Gianmarco Paulis (Lanusei, club dal quale arrivano anche il difensore Federico Bellu e l'esterno Riccardo Arangino), Simone Pinna (Tharros) e Mauro Ragatzu (Sant'Elena). Il capitano sarà il terzino Tomaso Arzu, classe 2003 che nella scorsa stagione ha giocato in Serie A di calcio a 5 con il 360 GG Monastir. Confermati Demetrio Cossu, Nicola Deias, Enrico Galasso, Matteo Pilloni, Federico Poddesu e Riccardo Pulcrano, oltre ai tanti ragazzi inseriti in prima squadra dopo l'esperienza nel settore giovanile del club.

