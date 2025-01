Giocare bene, talvolta dominare intere gare ma fermarsi dinanzi a episodi sfortunati come gol fantasma, decisioni arbitrali talvolta non condivise, scarsa precisione sotto rete dinanzi a goal considerati già fatti. Il risultato è che l'Atletico di Masainas ha incamerato sei sconfitte consecutive e sta verificando sulla propria pelle quando è duro il campionato di Promozione.

Il club sulcitano si è conquistato il diritto di disputarlo dopo una cavalcata trionfale l'anno scorso in Prima categoria. L'Atletico e la sua dirigenza aveva però messo in conto che il torneo di Promozione sarebbe stato più difficile ma dopo un inizio abbastanza incoraggiante la squadra, adesso guidata da Massimo Comparetti, è andato incontro a sei sconfitte consecutive. Non vince dal 17 novembre, 2-1 contro l'Uta.

Domani dell'anticipo è atteso dalla sfida casalinga contro la Tharros. All'andata gli olistianesi avevano vinto 2 a 0. C'è un aspetto che però mantiene alto lo spirito nonostante l'Atletico di Masainas sia precipitato al terzultimo posto in classifica: la squadra, benché alcune sconfitte spesso siano state di misura, continua a esprimere gioco, a creare palle gol e a non subire mai gli avversari. Indizi che portano a ritenere che prima o poi la ruota girerà per il meglio.

